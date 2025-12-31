Рейтинг@Mail.ru
12:03 31.12.2025 (обновлено: 23:27 31.12.2025)
В США раскрыли, как Трамп назвал Россию в частном разговоре

NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после кадров с парада Победы

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Россию непобедимой после кадров с парада Победы, пишет New York Times.

"Они выглядят непобедимыми", — сказал он своим помощникам в мае после просмотра видеозаписи военного парада в Москве.

Издание добавляет, что Трамп всегда был убежден, что при заключении сделок преимущество всегда на стороне сильнейшего.

Ранее Трамп в беседе с телеканалом NewsNation рассказал, что на встрече в Ватикане призвал Владимира Зеленского заключить сделку по минеральным ресурсам, потому что Россия больше и сильнее.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России
Вчера, 08:39
 
