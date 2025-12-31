В США раскрыли, как Трамп назвал Россию в частном разговоре

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Россию непобедимой после кадров с парада Победы, пишет New York Times.
"Они выглядят непобедимыми", — сказал он своим помощникам в мае после просмотра видеозаписи военного парада в Москве.
Издание добавляет, что Трамп всегда был убежден, что при заключении сделок преимущество всегда на стороне сильнейшего.
Ранее Трамп в беседе с телеканалом NewsNation рассказал, что на встрече в Ватикане призвал Владимира Зеленского заключить сделку по минеральным ресурсам, потому что Россия больше и сильнее.
