В Китае рассказали о росте объема торговли с Россией в 2026 году
16:45 31.12.2025 (обновлено: 20:14 31.12.2025)
В Китае рассказали о росте объема торговли с Россией в 2026 году
Объем торговли между Россией и Китаем достигнет восстановительного роста более чем на 8% в 2026 году и может создать новую структуру двустороннего... РИА Новости, 31.12.2025
экономика, россия, китай, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Сила Сибири — 2
В Китае рассказали о росте объема торговли с Россией в 2026 году

Чжоу Лицюнь: объем торговли РФ и КНР в 2026 г вырастет на около 8%

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Объем торговли между Россией и Китаем достигнет восстановительного роста более чем на 8% в 2026 году и может создать новую структуру двустороннего сотрудничества, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
"В условиях изменений международной обстановки ожидается и есть надежда, что в 2026 году объем российско-китайской торговли достигнет восстановительного роста более чем на 8%", - заявил он в беседе с агентством.
По его словам, основой для роста станут несколько факторов, включая углубление расчетов в национальных валютах и бесперебойность платежных путей.
"При сохранении стабильной доли расчетов в юанях и рублях платежные пути станут еще более бесперебойными, а механизм двустороннего валютного свопа поможет дополнительно хеджировать риски валютных колебаний, обеспечивая стабильную финансовую среду для торговли сырьевыми товарами и долгосрочных инвестиционных проектов", - заявил Чжоу Лицюнь.
Он отметил, что на рост также повлияет оптимизация структуры торговли за счет новых областей, включая автокомпоненты и запчасти для дорожно-строительной техники, высокотехнологичную электронику и продукты тонкого химического синтеза.
"Интеграция производственно-сбытовой цепочки китайских новых энергетических автомобилей с потребностями промышленной модернизации России станет новой точкой роста", - подчеркнул глава Союза.
Кроме того, по его мнению, позитивный эффект окажут строительство и повышение эффективности трансграничных транспортных коридоров. Речь идет о повышении пропускной способности пограничных переходов, увеличении грузопотока и снижении логистических издержек по Северному морскому пути, а также продвижении проекта газопровода "Сила Сибири - 2".
"Российско-китайская торговля не только достигнет восстановительного роста в 2026 году, но и благодаря качественному обновлению и повышению устойчивости может открыть новую структуру двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - заключил Чжоу Лицюнь.
