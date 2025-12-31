В Китае рассказали о росте объема торговли с Россией в 2026 году

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Объем торговли между Россией и Китаем достигнет восстановительного роста более чем на 8% в 2026 году и может создать новую структуру двустороннего сотрудничества, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

"В условиях изменений международной обстановки ожидается и есть надежда, что в 2026 году объем российско-китайской торговли достигнет восстановительного роста более чем на 8%", - заявил он в беседе с агентством.

По его словам, основой для роста станут несколько факторов, включая углубление расчетов в национальных валютах и бесперебойность платежных путей.

"При сохранении стабильной доли расчетов в юанях и рублях платежные пути станут еще более бесперебойными, а механизм двустороннего валютного свопа поможет дополнительно хеджировать риски валютных колебаний, обеспечивая стабильную финансовую среду для торговли сырьевыми товарами и долгосрочных инвестиционных проектов", - заявил Чжоу Лицюнь.

Он отметил, что на рост также повлияет оптимизация структуры торговли за счет новых областей, включая автокомпоненты и запчасти для дорожно-строительной техники, высокотехнологичную электронику и продукты тонкого химического синтеза.

"Интеграция производственно-сбытовой цепочки китайских новых энергетических автомобилей с потребностями промышленной модернизации России станет новой точкой роста", - подчеркнул глава Союза.

Кроме того, по его мнению, позитивный эффект окажут строительство и повышение эффективности трансграничных транспортных коридоров. Речь идет о повышении пропускной способности пограничных переходов, увеличении грузопотока и снижении логистических издержек по Северному морскому пути, а также продвижении проекта газопро вода "Сила Сибири - 2".