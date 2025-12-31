Рейтинг@Mail.ru
Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня - РИА Новости, 31.12.2025
10:25 31.12.2025
Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня
Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня - РИА Новости, 31.12.2025
Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня
Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня, так как учения, судя по всему, подошли к концу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на комментарий... РИА Новости, 31.12.2025
2025
Новости
в мире, тайвань, китай
В мире, Тайвань, Китай
Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня

AFP: китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня после окончания учений

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Китайские военные суда покидают воды вокруг Тайваня, так как учения, судя по всему, подошли к концу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на комментарий береговой охраны Тайваня.
"Военные суда и суда береговой охраны уходят, однако несколько остаются за 24-мильной линией", - заявил агентству заместитель главы береговой охраны Тайваня Се Цинцинь.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник провела масштабные военные учения "Миссия справедливости – 2025" в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск. Учения проходили с 8.00 до 18.00 (3.00 – 13.00 мск) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань. В понедельник вооруженные силы Китая также провели целый комплекс маневров вокруг острова.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Работа сотрудников Береговой охраны Тайваня на фоне сообщений о масштабных учениях Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Тайване за сутки отследили 130 воздушных судов и 14 кораблей НОАК
30 декабря 2025, 04:38
 
В мире Тайвань Китай
 
 
