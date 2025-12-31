https://ria.ru/20251231/tailand-2065839840.html
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 31.12.2025
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, сообщил Российский союз туроператоров. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:07:00+03:00
2025-12-31T14:07:00+03:00
2025-12-31T17:09:00+03:00
туризм
таиланд
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:49:1999:1173_1920x0_80_0_0_4d923b1f72b0cefd26d8fd63636dc086.jpg
https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:0:1999:1500_1920x0_80_0_0_4ec8c71dd307a7e2c23a2ee1852506fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире, россия
Туризм, Таиланд, В мире, Россия
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП
В Таиланде автобус с ехавшими на экскурсию российскими туристами попал в ДТП
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, сообщил Российский союз туроператоров.
"Автобус вез туристов на экскурсию к реке Квай. В автобусе находилось 30 человек", — рассказали в объединении.
ДТП произошло около 05:30 по местному времени. Пострадали четыре пассажира, их доставили в больницу. Врачи не выявили у них серьезных травм.
В РСТ подчеркнули, что представители туроператора находятся на связи с туристами и принимающей стороной. Причины происшествия установят правоохранители.