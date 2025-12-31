Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП
14:07 31.12.2025
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, сообщил Российский союз туроператоров.
таиланд, в мире, россия
Туризм, Таиланд, В мире, Россия
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, сообщил Российский союз туроператоров.
"Автобус вез туристов на экскурсию к реке Квай. В автобусе находилось 30 человек", — рассказали в объединении.
ДТП произошло около 05:30 по местному времени. Пострадали четыре пассажира, их доставили в больницу. Врачи не выявили у них серьезных травм.
В РСТ подчеркнули, что представители туроператора находятся на связи с туристами и принимающей стороной. Причины происшествия установят правоохранители.
Машины скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Паттайе погиб россиянин
23 мая 2025, 08:16
 
Туризм Таиланд В мире Россия
 
 
