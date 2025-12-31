МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали диверсантов, пытавшихся установить украинские флаги в Красноармейске, сообщило Минобороны.
"В Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывесить украинские флаги на фасадах зданий", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что противник на фоне успехов российской армии хочет убедить жителей Украины и западных спонсоров в том, что ВСУ якобы присутствуют в Красноармейско-Димитровской агломерации.
В качестве "доказательства" украинское командование с помощью беспилотников пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий, но Вооруженные силы России пресекают их действия.
Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Родинского 27 декабря. Этот город входит в Красноармейско-Димитровскую агломерацию, взятие которой создало условия для окончательного освобождения ДНР.
