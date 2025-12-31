Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске пресекли попытку диверсантов установить украинские флаги - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 31.12.2025 (обновлено: 17:21 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/svo-2065839984.html
В Красноармейске пресекли попытку диверсантов установить украинские флаги
В Красноармейске пресекли попытку диверсантов установить украинские флаги - РИА Новости, 31.12.2025
В Красноармейске пресекли попытку диверсантов установить украинские флаги
Российские военные ликвидировали диверсантов, пытавшихся установить украинские флаги в Красноармейске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:11:00+03:00
2025-12-31T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_95b97332c305a2173475c8ff1042506a.jpg
https://ria.ru/20251229/soveschanie-2065446584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_798125f21b4dbf20df7fee880b4d1c4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноармейск, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
В Красноармейске пресекли попытку диверсантов установить украинские флаги

В Красноармейске пресекли попытку диверсантов ВСУ установить украинские флаги

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные ликвидировали диверсантов, пытавшихся установить украинские флаги в Красноармейске, сообщило Минобороны.
«
"В Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывесить украинские флаги на фасадах зданий", — говорится в релизе.
Путин проводит совещание с военными - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО
29 декабря 2025, 16:13
В ведомстве уточнили, что противник на фоне успехов российской армии хочет убедить жителей Украины и западных спонсоров в том, что ВСУ якобы присутствуют в Красноармейско-Димитровской агломерации.
В качестве "доказательства" украинское командование с помощью беспилотников пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий, но Вооруженные силы России пресекают их действия.

Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Родинского 27 декабря. Этот город входит в Красноармейско-Димитровскую агломерацию, взятие которой создало условия для окончательного освобождения ДНР.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала