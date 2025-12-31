Рейтинг@Mail.ru
"Переломный момент". В США объявили о начале решающей фазы конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 31.12.2025 (обновлено: 06:36 31.12.2025)
"Переломный момент". В США объявили о начале решающей фазы конфликта
Украинский конфликт переходит в завершающую стадию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинский конфликт переходит в завершающую стадию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Конфликт на Украине вступает в решающую фазу. <…> А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад. <…> Украинской стороне сложно заставить людей идти на фронт, многие дезертируют, многие погибли и ранены. В итоге численность ВСУ ежедневно сокращается. <…> Армия становится слабее. А темпы наступления России растут. <…> За последние 24 полных месяца не было такого места, где украинцы могли бы дать отпор русским и удержаться. Ни одного. И теперь ситуация набирает обороты", — отметил он.
Дэвис считает, что сегодня уже ничто не способно изменить ход конфликта, поскольку точку невозврата, на его взгляд, противостояние прошло еще два года назад.
"Оглядываясь назад, мы понимаем, что переломный момент настал после битвы за Артемовск в 2023 году и уж точно после неудачного наступления ВСУ в 2023 году", —подчеркнул подполковник.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское — в Запорожской. Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1330 военнослужащих.
