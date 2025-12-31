Рейтинг@Mail.ru
"Так не поступают": в США сделали резкое заявление о России в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 31.12.2025
"Так не поступают": в США сделали резкое заявление о России в зоне СВО
"Так не поступают": в США сделали резкое заявление о России в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2025
"Так не поступают": в США сделали резкое заявление о России в зоне СВО
Беспрецедентное развитие российской армии за время специальной военной операции обеспечило ей стратегическое доминирование и вынудило Запад смириться с... РИА Новости, 31.12.2025
Аналитик Риттер: Запад вынужден считаться с Россией из-за успехов ее армии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО 9К57 Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Работа РСЗО 9К57 "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Беспрецедентное развитие российской армии за время специальной военной операции обеспечило ей стратегическое доминирование и вынудило Запад смириться с реальностью, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала "Dialogue Works".
«
"Русские догнали и превзошли их (силы Запада на Украине. — Прим. ред.), и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны. <…> Никто в мире на такое не способен. Это не армия в состоянии хаоса. Это армия, которая чертовски хорошо знает, что делает", — сообщил эксперт.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Быстрый крах армии": в США рассказали о главном итоге встречи во Флориде
Вчера, 01:29
По его мнению, именно это и обеспечивает изменение подхода западных держав к Москве. Аналитик отмечает, что поэтому осознание невозможности разрушения России уже пришло к Соединенным Штатам, а затем неминуемо доберется и до стран Европы.
«
"Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское — в Запорожской. Бойцы отразили две атаки ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, а также улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям боевиков и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских войск составили порядка 1330 военнослужащих.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
