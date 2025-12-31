«

"Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.