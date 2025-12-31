"Так не поступают": в США сделали резкое заявление о России в зоне СВО

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Беспрецедентное развитие российской армии за время специальной военной операции обеспечило ей стратегическое доминирование и вынудило Запад смириться с реальностью, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала "Dialogue Works".
«
"Русские догнали и превзошли их (силы Запада на Украине. — Прим. ред.), и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны. <…> Никто в мире на такое не способен. Это не армия в состоянии хаоса. Это армия, которая чертовски хорошо знает, что делает", — сообщил эксперт.
«
"Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское — в Запорожской. Бойцы отразили две атаки ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, а также улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям боевиков и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских войск составили порядка 1330 военнослужащих.