В США предупредили о готовящихся провокациях со стороны Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 31.12.2025
В США предупредили о готовящихся провокациях со стороны Киева
В США предупредили о готовящихся провокациях со стороны Киева
В будущем году украинские войска из-за поражений на фронте будут активно использовать террористические методы ведения войны, предупредил американский аналитик... РИА Новости, 31.12.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В будущем году украинские войска из-за поражений на фронте будут активно использовать террористические методы ведения войны, предупредил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"В 2026 году в какой-то момент может произойти политический крах киевского режима, вызванный экономическими причинами. Политический крах режима более вероятен, чем военный. <…> В любом случае украинцы будут терпеть поражения, и из-за потерь на поле боя, из-за плохой политической и экономической ситуации они все чаще будут прибегать к грязным методам ведения войны", — отметил он.
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
Вчера, 08:00
При этом Слебода подчеркнул, что украинские войска уже давно ведут "грязную войну", но в следующем году она, по его мнению, обострится.
"Это не остановит Россию с военной или стратегической точки зрения, но может вынудить ее отвечать на каждое преступление все более жестко, все более масштабно", — добавил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1330 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
