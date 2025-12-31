Рейтинг@Mail.ru
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:46 31.12.2025
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.12.2025
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте
Украинцы и Владимир Зеленский до сих верят, что способны вернуть потерянные территории и не заинтересованы в завершении конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 31.12.2025
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте

Джонсон: украинцы напрасно верят, что смогут вернуть потерянные территории

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинцы и Владимир Зеленский до сих верят, что способны вернуть потерянные территории и не заинтересованы в завершении конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Украинцы и Зеленский по-прежнему верят, что смогут вернуть себе контроль над потерянными территориями или каким-то образом остановить Россию. Но этого не произойдет. <…> Ведь у Украины нет резервных сил, которые она могла бы задействовать, где это необходимо. Когда украинцы пытаются заткнуть одну брешь в линии обороны, русские усиливают атаки на другом участке. И так будет продолжаться", — отметил он.
Вместе с тем Джонсон обратил внимание на цинизм и жадность украинского руководства.
"Киевский режим не заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту. Ради всего святого, это же машина для зарабатывания денег!" — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1330 военнослужащих.
