https://ria.ru/20251231/sud-2065874836.html
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне
2025-12-31T19:13:00+03:00
2025-12-31T19:13:00+03:00
2025-12-31T20:33:00+03:00
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне
КАИР, 31 дек — РИА Новости. В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, при крушении которого погибли семь россиян, сообщил РИА Новости источник.
«
"Суд Хургады
приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа", — сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что в случае подачи апелляции осужденный может заплатить две тысячи египетских фунтов в качестве залога для временного освобождения.
Второй обвиняемый по данному делу — ответственный за техобслуживание судна — получил шесть месяцев тюрьмы. Он может выйти под залог в тысячу фунтов.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. Большую часть из них спасли. Инцидент произошел с судном гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".
По данным генконсульства, затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно.
Как выяснило РИА Новости, члены экипажа не имели морских лицензий, необходимых для работы на таких объектах, а их число на момент отправки судна превышало установленные требования.