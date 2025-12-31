Рейтинг@Mail.ru
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 31.12.2025 (обновлено: 20:33 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/sud-2065874836.html
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне - РИА Новости, 31.12.2025
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, при крушении которого погибли семь россиян, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T19:13:00+03:00
2025-12-31T20:33:00+03:00
египет
хургада
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007745651_0:173:2046:1324_1920x0_80_0_0_24fa8c910d3da7dce40c6de45373acfd.jpg
https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html
https://ria.ru/20251218/egipet-2062985468.html
египет
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007745651_1:0:2046:1534_1920x0_80_0_0_427815bb4370768970b7d7be18f8589f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, хургада, в мире, россия
Египет, Хургада, В мире, Россия
В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне

В Хургаде суд приговорил капитана затонувшего батискафа к двум годам тюрьмы

© AP Photo / STRПоисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / STR
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 31 дек — РИА Новости. В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, при крушении которого погибли семь россиян, сообщил РИА Новости источник.
«
"Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа", — сказал собеседник агентства.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Опасные батискафы: появились новые подробности катастрофы в Египте
29 марта 2025, 08:00
При этом он отметил, что в случае подачи апелляции осужденный может заплатить две тысячи египетских фунтов в качестве залога для временного освобождения.
Второй обвиняемый по данному делу — ответственный за техобслуживание судна — получил шесть месяцев тюрьмы. Он может выйти под залог в тысячу фунтов.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. Большую часть из них спасли. Инцидент произошел с судном гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".
По данным генконсульства, затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно.
Как выяснило РИА Новости, члены экипажа не имели морских лицензий, необходимых для работы на таких объектах, а их число на момент отправки судна превышало установленные требования.
Туристка фотографирует пирамиды и большого сфинкса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Египте двух российских туристов бесплатно разместили в гостинице
18 декабря 2025, 17:08
 
ЕгипетХургадаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала