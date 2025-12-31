В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли россияне

КАИР, 31 дек — РИА Новости. В Египте суд вынес приговор капитану батискафа, при крушении которого погибли семь россиян, сообщил РИА Новости источник.

« "Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в случае подачи апелляции осужденный может заплатить две тысячи египетских фунтов в качестве залога для временного освобождения.

Второй обвиняемый по данному делу — ответственный за техобслуживание судна — получил шесть месяцев тюрьмы. Он может выйти под залог в тысячу фунтов .

Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. Большую часть из них спасли. Инцидент произошел с судном гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".

По данным генконсульства, затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно.