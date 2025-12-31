https://ria.ru/20251231/stavropole-2065889158.html
В Ставропольском крае закрыли Транскавказскую магистраль
Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта в Ставропольском крае до особого распоряжения из-за непогоды, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 31.12.2025
