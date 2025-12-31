В Ставропольском крае закрыли Транскавказскую магистраль

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22 часов 00 минут 31 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.