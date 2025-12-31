Рейтинг@Mail.ru
23:18 31.12.2025
В Ставропольском крае закрыли Транскавказскую магистраль
происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Транскавказская магистраль. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта в Ставропольском крае до особого распоряжения из-за непогоды, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22 часов 00 минут 31 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Поезд - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Семья из Ростова-на-Дону встречает Новый год в поезде из-за непогоды
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
