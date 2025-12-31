Рейтинг@Mail.ru
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 31.12.2025
23:25 31.12.2025
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы
США ввели санкции против четырех фирм и четырех танкеров, как утверждается, за связи с Венесуэлой, сообщает минфин. РИА Новости, 31.12.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
министерство финансов сша
венесуэла
сша
каракас
2025
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Министерство финансов США
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы

Минфин США расширил санкции по Венесуэле, обложив рестрикциями танкеры и фирмы

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. США ввели санкции против четырех фирм и четырех танкеров, как утверждается, за связи с Венесуэлой, сообщает минфин.
Санкции были введены против четырех компаний, действующих в нефтяном секторе Венесуэлы, еще четыре танкера были признаны "заблокированной собственностью".
"Сегодняшние действия еще раз свидетельствуют о том, что те, кто вовлечен в торговлю венесуэльской нефтью, по-прежнему сталкиваются со значительными санкционными рисками", – объяснило ведомство свое решение.
В частности, под санкции попали Corniola Limited, Winky International Limited и Aries Global Investment LTD, Krape Myrtle Co LTD.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле "невиданным шоком", потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампМинистерство финансов США
 
 
