СМИ раскрыли, зачем Дрисколл ездил на Украину

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр армии США Дэн Дрисколл в ноябре ездил в Киев, чтобы предъявить ультиматум: если Украина не согласится на мирную сделку, США прекратят военную помощь, сообщает газета New York Times.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву американский план по урегулированию.
"Дрисколл - доверенное лицо (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса, и теперь вице-президент и (госсекретарь Марко - ред.) Рубио призвали его для новой задачи: принудить украинцев принять мирный план", - пишет издание.
Как сообщает газета, Вэнс и Рубио посчитали, что момент для этого был подходящий, поскольку Россия вела наступление в Покровске (украинское название Красноармейска - ред.), а Владимир Зеленский приходил в себя после коррупционного скандала.
"Они дали Дрисколлу указания: дай понять, что Америка больше не может позволить себе обеспечивать Украину, что у Трампа есть другие приоритетные (направления - ред.) для этого вооружения - в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Дай понять, что в отсутствие сделки Украине придется продолжать сражаться без американской поддержки", - говорится в материале New York Times.
По словам украинских и американских чиновников, министр армии смягчил это послание. Дрисколл заявил, что если сейчас Киев пойдет на сделку, то Вашингтон поможет создать сеть физических барьеров и систем вооружения для сдерживания России. Однако если Киев откажется, то США не станут этого делать. Министр предупредил, что в какой-то момент поставки помощи Украине прекратятся как со стороны США, так и от Европы.
Зеленский обсуждает с США присутствие американских войск на Украине
30 декабря 2025, 19:43
"Но мы не сможем и дальше вас обеспечивать, и, похоже, Европа тоже", - сказал Дрисколл, обращаясь к украинцам.
В конце ноября Дрисколл предупредил Киев о том, что Вашингтон не сможет обеспечить непрерывные поставки ВСУ оружия и систем ПВО в объемах, необходимых для защиты всей украинской инфраструктуры.
В мае Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.