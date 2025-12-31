СМИ раскрыли, зачем Дрисколл ездил на Украину

"Но мы не сможем и дальше вас обеспечивать, и, похоже, Европа тоже", - сказал Дрисколл, обращаясь к украинцам.

В мае Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".