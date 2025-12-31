Рейтинг@Mail.ru
Глава Колумбии заявил, что США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле - РИА Новости, 31.12.2025
05:48 31.12.2025 (обновлено: 05:56 31.12.2025)
Глава Колумбии заявил, что США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле
Глава Колумбии заявил, что США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле - РИА Новости, 31.12.2025
Глава Колумбии заявил, что США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро утверждает, что США нанесли удар по фабрике в Венесуэле, связанной с производством кокаина. РИА Новости, 31.12.2025
в мире, сша, венесуэла, маракайбо, дональд трамп, густаво петро, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), nbc, колумбия
В мире, США, Венесуэла, Маракайбо, Дональд Трамп, Густаво Петро, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC, Колумбия
Глава Колумбии заявил, что США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле

Президент Колумбии Петро: США нанесли удар по фабрике кокаина в Венесуэле

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро утверждает, что США нанесли удар по фабрике в Венесуэле, связанной с производством кокаина.
"Мы знаем, что (президент США Дональд) Трамп нанес удар по фабрике в Маракайбо, мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю", - написал он в X.
Маракайбо - густонаселенный город Венесуэлы на берегу пролива, который соединяет одноименное озеро и Карибское море.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ США нанесло удар беспилотником по портовому объекту на побережье Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы , при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
