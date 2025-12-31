Рейтинг@Mail.ru
У США могут возникнуть проблемы с группой в Карибском бассейне, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2025
У США могут возникнуть проблемы с группой в Карибском бассейне, пишут СМИ
У США могут возникнуть проблемы со стоимостью и сроками обслуживания ударной группы, размещенной в Карибском бассейне на фоне эскалации с Венесуэлой, сообщает... РИА Новости, 31.12.2025
У США могут возникнуть проблемы с группой в Карибском бассейне, пишут СМИ

NYT: у США могут возникнуть проблемы с обслуживанием группы в Карибском бассейне

© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy Авианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. У США могут возникнуть проблемы со стоимостью и сроками обслуживания ударной группы, размещенной в Карибском бассейне на фоне эскалации с Венесуэлой, сообщает газета New York Times.
"Одной из потенциальных проблем для администрации является стоимость поддержания масштабного военного присутствия в Карибском бассейне. Авианосец Gerald R. Ford был перенаправлен в Карибское море в октябре, и если Пентагон продлит его развертывание, это отложит необходимое техническое обслуживание корабля и подорвет моральный дух экипажа", - говорится в статье издания.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
23 декабря, 23:21
Отмечается, что экипаж вынужден находиться в море уже седьмой месяц, хотя в мирное время развертывание не превышает шести месяцев.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы на фоне продолжающейся эскалации между двумя странами.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Венесуэле заявили о многосторонней войне США против Каракаса
Вчера, 12:53
 
