Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в среду напомнил, что уходящий год приоткрыл возможности для восстановления отношений России и США, и поблагодарил тех, кто не поддался русофобии.
"Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией. Признательны всем, кто в это непростое время не поддался вирусу русофобии, а продолжал традиции Русской Америки", - говорится в заявлении посла России.
"Совместными усилиями после трехлетнего перерыва удалось достойно отпраздновать 80-летие "встречи на Эльбе", возложив цветы к мемориалу на Арлингтонском кладбище, а также провести в центре Вашингтона шествие "Бессмертного полка" в честь Дня Победы 9 мая", - напомнил Дарчиев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.