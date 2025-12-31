Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии - РИА Новости, 31.12.2025
03:33 31.12.2025
Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии
Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
александр дарчиев
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии

Посол России в США Дарчиев напомнил о возможностях восстановления отношений

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в среду напомнил, что уходящий год приоткрыл возможности для восстановления отношений России и США, и поблагодарил тех, кто не поддался русофобии.
"Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией. Признательны всем, кто в это непростое время не поддался вирусу русофобии, а продолжал традиции Русской Америки", - говорится в заявлении посла России.
Дипломат отметил важность того, чтобы в 2026 году "подвижническая деятельность русских американцев" получила дополнительный импульс в свете договоренностей о расширении контактов РФ и США, достигнутых в ходе саммита на Аляске.
"Совместными усилиями после трехлетнего перерыва удалось достойно отпраздновать 80-летие "встречи на Эльбе", возложив цветы к мемориалу на Арлингтонском кладбище, а также провести в центре Вашингтона шествие "Бессмертного полка" в честь Дня Победы 9 мая", - напомнил Дарчиев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Александр ДарчиевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
