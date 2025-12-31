https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065874349.html
Спецоперация, 31 декабря: ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянск
Спецоперация, 31 декабря: ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянск - РИА Новости, 31.12.2025
Спецоперация, 31 декабря: ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянск
Российские бойцы отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск, при этом были уничтожены до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские бойцы отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск, при этом были уничтожены до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ
составили порядка 1 350 военнослужащих, ПВО РФ
сбила 371 БПЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 815 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Север".
Он отметил успехи войск "Север" в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины
.
Герасимов заявил, что группировка "Север" взяла под контроль около 950 кв. км. в Сумской и Харьковской областях, освободила 32 населенных пункта.
Начальник зенитных ракетных войск ВКС
России генерал-майор Александр Романенков на брифинге заявил, факт воздушной атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина
был вскрыт около 19.20 мск 28 декабря.
По его словам, атака была целенаправленной и тщательно спланированной, а также носила эшелонированный характер и осуществлялась с нескольких направлений.
Пострадавших и разрушений на территории РФ после отражения террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ нет, подытожил Романенков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
не исключил, что целью атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина был срыв мирного процесса по Украине.
Новогоднее обращение к участникам спецоперации
Президент РФ Владимир Путин во время своего новогоднего обращения обратился к участникам СВО, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за Родину, а миллионы россиян в эту новогоднюю ночь думают о них и надеются.
Россия верит в бойцов, которые сражаются на СВО, и в нашу победу, заявил Путин.