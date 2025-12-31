Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 31.12.2025
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
Российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 31.12.2025
2025
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в среду в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
