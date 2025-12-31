https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065835846.html
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины - РИА Новости, 31.12.2025
Российские военные поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
Российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в среду в Минобороны России.
украина
