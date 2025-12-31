https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065835277.html
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и пять авто в зоне действия группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
