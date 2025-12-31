Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 31.12.2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и девять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков и 9 бронемашин в зоне действий "Юга" за сутки

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и девять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие, а также две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
