ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и девять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 31.12.2025
2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков и 9 бронемашин в зоне действий "Юга" за сутки