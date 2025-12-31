Рейтинг@Mail.ru
ВС России за месяц освободили 700 квадратных километров, заявил Герасимов - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 31.12.2025
ВС России за месяц освободили 700 квадратных километров, заявил Герасимов
ВС России за месяц освободили 700 квадратных километров, заявил Герасимов - РИА Новости, 31.12.2025
ВС России за месяц освободили 700 квадратных километров, заявил Герасимов
Российская армия в декабре нынешнего года в ходе СВО освободила более 700 квадратных километров территории, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
ВС России за месяц освободили 700 квадратных километров, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России в декабре освободили более 700 квадратных километров

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская армия в декабре нынешнего года в ходе СВО освободила более 700 квадратных километров территории, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, отметил Герасимов.
"За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории", - подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
