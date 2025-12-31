Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" освободила 32 населенных пункта, заявил Герасимов
31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 31.12.2025
Группировка "Север" освободила 32 населенных пункта, заявил Герасимов
Герасимов: ВС России освободили 32 населенных пункта в двух областях Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
"В соответствии с указанием верховного главнокомандующего осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров и освобождены 32 населенных пункта", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что 14 из освобождённых населённых пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.
