https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065808141.html
Группировка "Север" освободила 32 населенных пункта, заявил Герасимов
Группировка "Север" освободила 32 населенных пункта, заявил Герасимов - РИА Новости, 31.12.2025
Группировка "Север" освободила 32 населенных пункта, заявил Герасимов
Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:28:00+03:00
2025-12-31T07:28:00+03:00
2025-12-31T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
валерий герасимов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_7d015b7c6a4e89c5b1512d291e62eb58.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4e35ebec831ac1dcdd48fd6de9795aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, украина, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Безопасность
Группировка "Север" освободила 32 населенных пункта, заявил Герасимов
Герасимов: ВС России освободили 32 населенных пункта в двух областях Украины