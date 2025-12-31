Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о разминировании трех районов в Курской области
07:27 31.12.2025
Герасимов рассказал о разминировании трех районов в Курской области
2025-12-31T07:27:00+03:00
2025-12-31T07:27:00+03:00
безопасность, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Безопасность, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска группировки "Север" в освобожденных районах Курской области проводят разминирование Суджанского, Глушковского и Кореневского районов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
"Войска группировки "Север" в освобожденных районах Курской области выполняют задачи гуманитарного характера - инженерные подразделения группировки проводят разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
