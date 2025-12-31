https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065808003.html
Герасимов рассказал о разминировании трех районов в Курской области
Герасимов рассказал о разминировании трех районов в Курской области - РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов рассказал о разминировании трех районов в Курской области
Войска группировки "Север" в освобожденных районах Курской области проводят разминирование Суджанского, Глушковского и Кореневского районов, заявил начальник...
безопасность
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
курская область
Герасимов рассказал о разминировании трех районов в Курской области
