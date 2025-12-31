https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065805014.html
ВСУ потеряли боевую группу 158-й бригады в Сумской области
ВСУ потеряли боевую группу 158-й бригады, пытаясь перебросить силы в направлении Кондратовки (Сумская область), сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
