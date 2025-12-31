https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065804860.html
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области - РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Сумской области из РСЗО, несмотря на то, что жители оттуда еще не эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области
