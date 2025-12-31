Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 31.12.2025
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Сумской области из РСЗО, несмотря на то, что жители оттуда еще не эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 31.12.2025
2025
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области

Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Сумской области из РСЗО, несмотря на то, что жители оттуда еще не эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По населенным пунктам Сумской области противник регулярно применяет РСЗО, в том числе "Вампир" и "Град", несмотря на наличие неэвакуированных мирных жителей", - сказал собеседник агентства.
РСЗО "Вампир" является чешским аналогом "Града".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
