Пять украинских боевиков переправились через Днепр, чтобы сдаться в плен

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пять украинских боевиков сложили оружие, на надувной моторной лодке переправились через Днепр и сдались в плен российским силам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На херсонском направлении пять боевиков ВСУ добровольно сдались в плен. Инструкции и выход к нашим подразделениям были организованы через специальные чат-боты. Операция была организована с упором на скрытность и безопасность перемещения сдающихся. Украинские военные без оружия и бронежилетов переправились через Днепр на моторной лодке и с поднятыми руками высадились в заранее оговоренное место, где их встречали российские бойцы", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Видео со сдающимися в плен украинскими боевиками передано в распоряжение агентства.
Боевики ВСУ сдались используя чат-бот в Telegram с названием FREE_SOLDIER2022.
