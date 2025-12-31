Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 31.12.2025
Российский солдат сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать эвакуировавшихся
Российский солдат сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать группу эвакуировавшихся мирных жителей Красноармейска в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T05:22:00+03:00
2025-12-31T05:22:00+03:00
красноармейск
донецкая народная республика
россия
Российский солдат сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать эвакуировавшихся

РИА Новости: российский солдат сбил дрон ВСУ, спасая жителей Красноармейска

ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Российский солдат сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать группу эвакуировавшихся мирных жителей Красноармейска в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина Кулик.
"Летал над нами дрон, но ребята сбили. Упал где-то в метрах пяти от меня. Мне так показалось, что рядом он взорвался. Военный говорит - присядьте. И он чуть отошел, присел и его сбил", - сказала Кулик.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
