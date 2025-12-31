https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065801735.html
Российский солдат сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать эвакуировавшихся
Российский солдат сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать группу эвакуировавшихся мирных жителей Красноармейска в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
