https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065801049.html
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.12.2025
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки
Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за прошедшие сутки 36 блиндажей и укрытий украинских формирований, сообщил начальник... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T05:08:00+03:00
2025-12-31T05:08:00+03:00
2025-12-31T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b8ab9ed81b579876005a7eacef6d55.jpg
https://ria.ru/20251231/svo-2065794333.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47763ef9ef8b46611d0d5c831395342d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки
Дроны "Южной" группировки уничтожили 36 блиндажей ВСУ за сутки
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за прошедшие сутки 36 блиндажей и укрытий украинских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены пять антенн связи, семь наземных робототехнических комплексов, 36 блиндажей и укрытий ВСУ
, шесть пунктов управления и пять антенн БПЛА", - сказал Астафьев
в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
Кроме того, по его словам, сбиты шесть беспилотников противника, в том числе, октокоптер R18.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, отметил, что в полосе ответственности его группировки противник потерял шесть станций спутниковой связи Starlink, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре пункта управления беспилотной авиацией.