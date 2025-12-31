Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
31.12.2025
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки
Российские БПЛА уничтожили 36 блиндажей и укрытий ВСУ за сутки

Дроны "Южной" группировки уничтожили 36 блиндажей ВСУ за сутки

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за прошедшие сутки 36 блиндажей и укрытий украинских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены пять антенн связи, семь наземных робототехнических комплексов, 36 блиндажей и укрытий ВСУ, шесть пунктов управления и пять антенн БПЛА", - сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте
02:46
Кроме того, по его словам, сбиты шесть беспилотников противника, в том числе, октокоптер R18.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, отметил, что в полосе ответственности его группировки противник потерял шесть станций спутниковой связи Starlink, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре пункта управления беспилотной авиацией.
