Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России
Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России
2025-12-31T02:50:00+03:00
2025-12-31T02:50:00+03:00
2025-12-31T02:50:00+03:00
РИА Новости: солдат ВСУ в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России и сдался
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Шевченко рассказал РИА Новости, как, попав под атаку БПЛА своих же сослуживцев, помог раненому российскому военнослужащему, а затем добровольно сдался в плен.
"Баба-Яга" (тяжелый беспилотник ВСУ
- ред.) гудит. Раз - чека отлетает, бах - крыша легла (обрушилась - ред.)... Что-то на меня рухнуло сверху. Я вижу, у меня поплыла "крыша". Очнулся, слышу крики какие-то. Поворачиваю (голову - ред.), недалеко от меня пацанчик лежит молодой... Говорю - "ты что, русский?", он - да. Говорю - "ну а я хохол", - сказал Шевченко.
Он добавил, что после встречи с российским военным они вместе переждали, пока улетит украинский дрон.
"Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее..." - отметил он.
По его словам, они дождались прихода сослуживцев российского бойца, которым Шевченко и сдался в плен.
Ранее Шевченко рассказывал РИА Новости, что был направлен украинским командованием в Гуляйполе Запорожской области
без средств связи.