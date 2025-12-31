Рейтинг@Mail.ru
Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:50 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065794657.html
Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России
Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России - РИА Новости, 31.12.2025
Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России
Украинский военнопленный Сергей Шевченко рассказал РИА Новости, как, попав под атаку БПЛА своих же сослуживцев, помог раненому российскому военнослужащему, а... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:50:00+03:00
2025-12-31T02:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31075410eb460117e45c7286392465bb.jpg
https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042885910.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России

РИА Новости: солдат ВСУ в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС России и сдался

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Шевченко рассказал РИА Новости, как, попав под атаку БПЛА своих же сослуживцев, помог раненому российскому военнослужащему, а затем добровольно сдался в плен.
"Баба-Яга" (тяжелый беспилотник ВСУ - ред.) гудит. Раз - чека отлетает, бах - крыша легла (обрушилась - ред.)... Что-то на меня рухнуло сверху. Я вижу, у меня поплыла "крыша". Очнулся, слышу крики какие-то. Поворачиваю (голову - ред.), недалеко от меня пацанчик лежит молодой... Говорю - "ты что, русский?", он - да. Говорю - "ну а я хохол", - сказал Шевченко.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Украинский пленный рассказал, как помог раненым российским военным
19 сентября, 07:39
Он добавил, что после встречи с российским военным они вместе переждали, пока улетит украинский дрон.
"Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее..." - отметил он.
По его словам, они дождались прихода сослуживцев российского бойца, которым Шевченко и сдался в плен.
Ранее Шевченко рассказывал РИА Новости, что был направлен украинским командованием в Гуляйполе Запорожской области без средств связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
