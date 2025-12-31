Российский боец был ранен украинским дроном, но выполнил задачу

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Василий Турецков был ранен украинским дроном, когда проводил эвакуацию сослуживца, но, несмотря на это, выполнил боевую задачу, сообщили в Минобороны РФ.

Турецков в ходе ожесточенного боя на одном из тактических направлений спецоперации эвакуировал раненого сослуживца. В лесополосе он заметил следивший за ним дрон-разведчик, но продолжил эвакуацию.

"Противник предпринял попытку атаковать их FPV-дроном, в результате чего ефрейтор Турецков был ранен. Оказав себе медицинскую помощь, военнослужащий продолжил эвакуацию, благодаря чему раненый товарищ своевременно был доставлен на точку сбора раненых, остался живым и в последствии вернулся в строй", - говорится в сообщении.