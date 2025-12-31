Рейтинг@Mail.ru
Российский боец был ранен украинским дроном, но выполнил задачу - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065788706.html
Российский боец был ранен украинским дроном, но выполнил задачу
Российский боец был ранен украинским дроном, но выполнил задачу - РИА Новости, 31.12.2025
Российский боец был ранен украинским дроном, но выполнил задачу
Ефрейтор российских Вооруженных сил Василий Турецков был ранен украинским дроном, когда проводил эвакуацию сослуживца, но, несмотря на это, выполнил боевую... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:07:00+03:00
2025-12-31T01:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065534042.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец был ранен украинским дроном, но выполнил задачу

Ефрейтор Турецков эвакуировал раненого сослуживца, несмотря на атаку дрона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных сил Василий Турецков был ранен украинским дроном, когда проводил эвакуацию сослуживца, но, несмотря на это, выполнил боевую задачу, сообщили в Минобороны РФ.
Турецков в ходе ожесточенного боя на одном из тактических направлений спецоперации эвакуировал раненого сослуживца. В лесополосе он заметил следивший за ним дрон-разведчик, но продолжил эвакуацию.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российский ефрейтор спас от беспилотника раненого товарища
Вчера, 00:33
"Противник предпринял попытку атаковать их FPV-дроном, в результате чего ефрейтор Турецков был ранен. Оказав себе медицинскую помощь, военнослужащий продолжил эвакуацию, благодаря чему раненый товарищ своевременно был доставлен на точку сбора раненых, остался живым и в последствии вернулся в строй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результате грамотных действий ефрейтора Турецкова поставленная боевая задача была выполнена, гибель личного состава подразделения не допущена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала