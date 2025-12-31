Орбан сделал неожиданное заявление о мирном соглашении по Украине

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия и США в 2026 году могут подписать мирное соглашение по Украине без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время интервью для телеканала M1, фрагмент его выступления опубликовал в соцсети X представитель правительства Золтан Ковач.
Президент США продвигает мирное урегулирование, в то время как ЕС продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Белого дома. При этом наступающий 2026 год станет решающим для Европы в вопросе войны и мира, заявил он.
Орбан отметил, что Венгрии предстоит решить, какую сторону она будет поддерживать: мирные усилия США или военные планы Европы.
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.