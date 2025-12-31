В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев

СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Более 50 деревьев упали в Сочи от сильного ветра и мокрого снега, сотрудники аварийно-спасательных и дорожных служб города ликвидируют последствия непогоды, пострадавших нет, сообщили в сочинской администрации.