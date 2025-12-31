Рейтинг@Mail.ru
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/sochi-2065879942.html
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев - РИА Новости, 31.12.2025
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев
Более 50 деревьев упали в Сочи от сильного ветра и мокрого снега, сотрудники аварийно-спасательных и дорожных служб города ликвидируют последствия непогоды,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:19:00+03:00
2025-12-31T20:19:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585523384_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47986fe412f2455b7e56367785634a24.jpg
https://ria.ru/20251231/rejsy-2065866450.html
https://ria.ru/20251231/sochi-2065853239.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585523384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5956386e5216f3508a44fe8284dc32d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев

Сильный ветер и мокрый снег повалили более 50 деревьев на улицах Сочи

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона
Последствия снежного циклона - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Последствия снежного циклона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Более 50 деревьев упали в Сочи от сильного ветра и мокрого снега, сотрудники аварийно-спасательных и дорожных служб города ликвидируют последствия непогоды, пострадавших нет, сообщили в сочинской администрации.
В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
Табло вылета аэропорту - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов на вылет
Вчера, 17:33
"Сильный ветер и мокрый снег повалили более 50 деревьев в Сочи. К счастью, обошлось без пострадавших. В устранении последствий стихии круглосуточно участвуют сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, федеральные и региональные дорожные службы, а также подрядчики районных администраций", - говорится в сообщении.
Как рассказали в мэрии, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на побережье Сочи в ближайшие часы ветер стихнет, осадки прекратятся, а 1 января погода улучшится.
Последствия снегопада в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мамайский перевал в Сочи открыт для проезда, несмотря на снегопад
Вчера, 16:00
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала