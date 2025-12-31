https://ria.ru/20251231/sochi-2065879942.html
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев - РИА Новости, 31.12.2025
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев
Более 50 деревьев упали в Сочи от сильного ветра и мокрого снега, сотрудники аварийно-спасательных и дорожных служб города ликвидируют последствия непогоды,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:19:00+03:00
2025-12-31T20:19:00+03:00
2025-12-31T20:19:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585523384_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47986fe412f2455b7e56367785634a24.jpg
https://ria.ru/20251231/rejsy-2065866450.html
https://ria.ru/20251231/sochi-2065853239.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585523384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5956386e5216f3508a44fe8284dc32d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи сильный ветер и мокрый снег повалили десятки деревьев
Сильный ветер и мокрый снег повалили более 50 деревьев на улицах Сочи