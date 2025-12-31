https://ria.ru/20251231/sochi-2065853239.html
Мамайский перевал в Сочи открыт для проезда, несмотря на снегопад
Мамайский перевал в Сочи открыт для проезда, несмотря на снегопад
Мамайский перевал в Сочи открыт для проезда, несмотря на снегопад
Перекрытия мамайского перевала в Сочи из-за снега не было, однако автомобили создавали пробку, сейчас движение по перевалу свободное, но осуществляется в...
сочи
Мамайский перевал в Сочи открыт для проезда, несмотря на снегопад
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Перекрытия мамайского перевала в Сочи из-за снега не было, однако автомобили создавали пробку, сейчас движение по перевалу свободное, но осуществляется в медленном режиме, на месте продолжает работу дорожная техника, сообщили РИА Новости в сочинской госавтоинспекции.
Ряд местных Telegram-каналов и СМИ написали о закрытии мамайского перевала, связывающего Центральный и Лазаревский район Сочи, из-за снегопада и гололедицы.
"Перекрытия не было. Машины создали пробку, из-за которой дорожная техника не может оперативно проезжать… Перевал в движении, все хорошо, на месте работает дорожная техника", - говорится в сообщении.
Также в ГАИ предупредили, что ситуация на мамайском перевале "А-147 "Джубга-Сочи-граница с Р. Абхазия" останется сложной, в инспекции призвали не выдвигаться на транспорте "без лишней необходимости".
В настоящее время на побережье Сочи продолжает идти снег, в некоторых горных районах и предгорье он ложится на дорогах и не тает, передает корреспондент РИА Новости.
В госавтоинспекции Сочи
также написали в Telegram-канале о продолжающемся снегопаде в горном кластере. В ГАИ
напомнили о важности соблюдения дистанции во время вождения, а также об ограничениях въезда на летней резине.