Мамайский перевал в Сочи открыт для проезда, несмотря на снегопад

СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Перекрытия мамайского перевала в Сочи из-за снега не было, однако автомобили создавали пробку, сейчас движение по перевалу свободное, но осуществляется в медленном режиме, на месте продолжает работу дорожная техника, сообщили РИА Новости в сочинской госавтоинспекции.

Ряд местных Telegram-каналов и СМИ написали о закрытии мамайского перевала, связывающего Центральный и Лазаревский район Сочи, из-за снегопада и гололедицы.

"Перекрытия не было. Машины создали пробку, из-за которой дорожная техника не может оперативно проезжать… Перевал в движении, все хорошо, на месте работает дорожная техника", - говорится в сообщении.

Также в ГАИ предупредили, что ситуация на мамайском перевале "А-147 "Джубга-Сочи-граница с Р. Абхазия" останется сложной, в инспекции призвали не выдвигаться на транспорте "без лишней необходимости".

В настоящее время на побережье Сочи продолжает идти снег, в некоторых горных районах и предгорье он ложится на дорогах и не тает, передает корреспондент РИА Новости.