В Сочи зафиксировали точечные отключения света из-за непогоды

СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Точечные отключения света фиксировались в отдельных населенных пунктах и улицах Сочи в течение прошедшей ночи из-за непогоды и налипания снега на провода, сообщили в администрации Сочи.
В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
"Из-за непогоды и налипания снега на провода ночью фиксировались точечные отключения света в отдельных населенных пунктах и на улицах", - говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в Лазаревском районе, уточняется, что потребителей перезапитывают. Социально-значимые учреждения переводят на снабжение передвижными дизельными генераторами, заметили в мэрии.
В энергокомпании "Россети Юг" рассказали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.
