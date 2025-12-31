https://ria.ru/20251231/sochi-2065821182.html
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме
В Сочи возможен шестибалльный шторм и усиление ветра, сообщили в администрации города. РИА Новости, 31.12.2025
сочи
новый год
общество
погода
сочи
2025
сочи, новый год, общество, погода
В Сочи в среду ожидается шестибалльный шторм и усиление ветра