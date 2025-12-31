Рейтинг@Mail.ru
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 31.12.2025 (обновлено: 11:49 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/sochi-2065821182.html
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме - РИА Новости, 31.12.2025
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме
В Сочи возможен шестибалльный шторм и усиление ветра, сообщили в администрации города. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T10:39:00+03:00
2025-12-31T11:49:00+03:00
сочи
новый год
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931475110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ced7f62cbb9646dbc425a521dea3a782.jpg
https://ria.ru/20251228/pogoda-2065248563.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931475110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2519caa5489abba977dda0affbbf06eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новый год, общество, погода
Сочи, Новый год, Общество, Погода
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме

В Сочи в среду ожидается шестибалльный шторм и усиление ветра

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Набережная в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 31 дек — РИА Новости. В Сочи возможен шестибалльный шторм и усиление ветра, сообщили в администрации города.
«

"В течение дня в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра и шторм на море до шести баллов", — говорится в публикации.

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится до 1 января.
Во вторник в сочинской мэрии предупреждали об усилении волн на море. Накануне утром зафиксировали пятибалльный шторм.
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад
28 декабря 2025, 23:28
 
СочиНовый годОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала