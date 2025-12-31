Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала ключевое событие 2025 года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.