Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала ключевое событие 2025 года
16:54 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/sobytie-2065862776.html
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала ключевое событие 2025 года
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала ключевое событие 2025 года
Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:54:00+03:00
2025-12-31T16:54:00+03:00
в мире
европа
сша
мюнхен
карин кнайсль
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
https://ria.ru/20251230/itogi-2065484829.html
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html
европа
сша
мюнхен
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала ключевое событие 2025 года

Кнайсль назвала речь Вэнса в Мюнхене об угрозе для Европы ключевым событием года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
“Одно из ключевых событий 2025 года – это выступление Вэнса в Мюнхене. Было бы интересно посмотреть на лица присутствующих, как они изменились в выражении, когда он сказал одну крайне важную фразу – угроза Европе исходит не от Китая или России, а изнутри ее самой. Для меня это одна из важнейших речей за последние 10-20 лет”, - сказала она.
Как отметила Кнайсль, Вэнс был первым, кто начал новую риторику США в отношении Европы. Через считанные дни после его выступления состоялся звонок между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, после чего началась череда встреч по украинскому урегулированию.
«
“Но самое первое место по хронологии занимает именно речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности. Это был по-настоящему переломный момент”, - подчеркнула она.
В феврале Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
В мире, Европа, США, Мюнхен, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, Владимир Путин
 
 
