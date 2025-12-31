МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал, чтобы 2026 год стал для столицы и России годом побед, тепла и уюта, успехов и здоровья.

"И творцы этих перемен - сами москвичи. Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Дорогие москвичи, Новый год - это время надежд и начинаний. Я верю, что впереди нас ждут новые свершения. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях. Я желаю вам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья", - подчеркнул Собянин.