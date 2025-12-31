Рейтинг@Mail.ru
23:53 31.12.2025
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал, чтобы 2026 год стал для столицы и России годом побед, тепла и уюта, успехов и здоровья. РИА Новости, 31.12.2025
общество, москва, россия, сергей собянин, новый год
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Новый год
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом и пожелал, чтобы 2026 год стал для столицы и России годом побед, тепла и уюта, успехов и здоровья.
"Добрый вечер, друзья! В эти часы мы провожаем 2025 год. Год юбилея Великой Победы, Год защитников Отечества, год созидания и развития, который оставил добрый след в истории нашего города", - сказал Собянин в видеообращении в своем канале в МАХ.
Он отметил, что новые станции метро и дороги, новые жилые кварталы и производственные корпуса, поликлиники и больницы, школы и детские сады, парки и спорткомплексы - зримые позитивные перемены Москвы.
"И творцы этих перемен - сами москвичи. Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Дорогие москвичи, Новый год - это время надежд и начинаний. Я верю, что впереди нас ждут новые свершения. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях. Я желаю вам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы пожелал, чтобы каждый день был наполнен светом, а в сердцах жителей всегда царила любовь и гармония.
"Пусть 2026 станет для Москвы и России годом побед, принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье. С праздником, дорогие москвичи! С Новым, 2026 годом!" - заключил мэр.
ОбществоМоскваРоссияСергей СобянинНовый год
 
 
