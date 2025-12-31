https://ria.ru/20251231/sobjanin-2065849004.html
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год
31.12.2025
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год
Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для... РИА Новости, 31.12.2025
