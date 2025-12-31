Рейтинг@Mail.ru
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год - РИА Новости, 31.12.2025
15:29 31.12.2025 (обновлено: 15:31 31.12.2025)
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год
Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для... РИА Новости, 31.12.2025
москва
москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год

Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме для москвичей на 2026 год

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соглашение о прожиточном минимуме москвичей на 2026 год, для трудоспособного населения он составит 28 940 рублей, а для пенсионеров - 18 971 рубль.
"Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2026 год в следующих значениях: в расчете на душу населения - 25 342 рубля, для трудоспособного населения - 28 940 рублей, для пенсионеров - 18 971 рубль, для детей - 21 903 рубля", - говорится в решении, размещенном на сайте мэра и правительства Москвы.
Правительству Москвы при этом, согласно документу, рекомендовано принять соответствующие нормативные правовые акты.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за детьми-инвалидами
30 декабря 2025, 01:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинОбщество
 
 
