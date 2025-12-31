Рейтинг@Mail.ru
На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега - РИА Новости, 31.12.2025
19:47 31.12.2025
На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега
На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега
Спасатели курорта "Красная Поляна" вызволили юную сноубордистку из снега, который сошел на учебной трассе курорта в среду днем, сообщили РИА Новости на курорте. РИА Новости, 31.12.2025
красная поляна
На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега

РИА Новости: на "Красной Поляне" спасатели вызволили сноубордистку из снега

© Sputnik / Артур Лебедев
Горнолыжный курорт "Красная Поляна"
Горнолыжный курорт Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Sputnik / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Горнолыжный курорт "Красная Поляна". Архивное фото
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Спасатели курорта "Красная Поляна" вызволили юную сноубордистку из снега, который сошел на учебной трассе курорта в среду днем, сообщили РИА Новости на курорте.
"Тридцать первого декабря в 11.33 поступило сообщение от очевидцев, что на трассу 8А "Учебная" сошел снежный осов. В 11.40 на место происшествия прибыла группа спасателей курорта. В 11.50 на трассе был обнаружен подросток, в 11.55 девочка была уже передана медикам курорта для осмотра", - говорится в сообщении.
Первичное обследование показало, что после происшествия у девочки травм нет, ее передали в городскую больницу для проведения полной диагностики, уточняет курорт.
В сообщении подчеркивается, что очевидцы помогали спасателям курорта. Как видно на кадрах, опубликованных в социальных сетях, более десяти человек расчищали снег, чтобы вытащить девочку.
В пресс-службе курорта также рассказали, что с 12.00 мск трассы курорта закрывали из-за ухудшения погодных условий. По прогнозам, осадки здесь продолжатся до 1 января.
Красная Поляна. Вид на отель - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
26 декабря 2025, 14:45
 
