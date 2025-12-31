На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега

СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Спасатели курорта "Красная Поляна" вызволили юную сноубордистку из снега, который сошел на учебной трассе курорта в среду днем, сообщили РИА Новости на курорте.

"Тридцать первого декабря в 11.33 поступило сообщение от очевидцев, что на трассу 8А "Учебная" сошел снежный осов. В 11.40 на место происшествия прибыла группа спасателей курорта. В 11.50 на трассе был обнаружен подросток, в 11.55 девочка была уже передана медикам курорта для осмотра", - говорится в сообщении.

Первичное обследование показало, что после происшествия у девочки травм нет, ее передали в городскую больницу для проведения полной диагностики, уточняет курорт.

В сообщении подчеркивается, что очевидцы помогали спасателям курорта. Как видно на кадрах, опубликованных в социальных сетях, более десяти человек расчищали снег, чтобы вытащить девочку.