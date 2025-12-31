https://ria.ru/20251231/snoubordistka-2065877644.html
На "Красной Поляне" спасатели высвободили юную сноубордистку из снега
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Спасатели курорта "Красная Поляна" вызволили юную сноубордистку из снега, который сошел на учебной трассе курорта в среду днем, сообщили РИА Новости на курорте.
"Тридцать первого декабря в 11.33 поступило сообщение от очевидцев, что на трассу 8А "Учебная" сошел снежный осов. В 11.40 на место происшествия прибыла группа спасателей курорта. В 11.50 на трассе был обнаружен подросток, в 11.55 девочка была уже передана медикам курорта для осмотра", - говорится в сообщении.
Первичное обследование показало, что после происшествия у девочки травм нет, ее передали в городскую больницу для проведения полной диагностики, уточняет курорт.
В сообщении подчеркивается, что очевидцы помогали спасателям курорта. Как видно на кадрах, опубликованных в социальных сетях, более десяти человек расчищали снег, чтобы вытащить девочку.
В пресс-службе курорта также рассказали, что с 12.00 мск трассы курорта закрывали из-за ухудшения погодных условий. По прогнозам, осадки здесь продолжатся до 1 января.