Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров - РИА Новости, 31.12.2025
10:32 31.12.2025
Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров
Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров - РИА Новости, 31.12.2025
Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров
Высота снежного покрова составляет до 23 сантиметров в среду утром в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 31.12.2025
общество
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
новый год
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец, Новый год
Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров

Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве составила 23 сантиметра

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова составляет до 23 сантиметров в среду утром в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В результате продолжительных снегопадов за сутки в столичные осадкомеры попало от четырех (ВДНХ) до девяти (МГУ) миллиметров небесной влаги, благодаря чему сугробы продолжили расти. На утро 31 декабря 2025 года высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ - 20 сантиметров (прирост за сутки - два сантиметра), на Балчуге - 18 сантиметров, Тушино - 23 сантиметра. Это снежные показатели января", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье самые большие сугробы образовались в Волоколамске - 26 сантиметров, Дмитрове - 25, Клину - 24, Наро-Фоминске - 23, Черустях - 21 и в Можайске - 20 сантиметров.
"Снежный покров продолжит расти", - подчеркнул Тишковец.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег
26 декабря 2025, 17:05
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскЕвгений ТишковецНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала