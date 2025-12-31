Снежный покров в Москве увеличился до 23 сантиметров

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова составляет до 23 сантиметров в среду утром в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате продолжительных снегопадов за сутки в столичные осадкомеры попало от четырех (ВДНХ) до девяти (МГУ) миллиметров небесной влаги, благодаря чему сугробы продолжили расти. На утро 31 декабря 2025 года высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ - 20 сантиметров (прирост за сутки - два сантиметра), на Балчуге - 18 сантиметров, Тушино - 23 сантиметра. Это снежные показатели января", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье самые большие сугробы образовались в Волоколамске - 26 сантиметров, Дмитрове - 25, Клину - 24, Наро-Фоминске - 23, Черустях - 21 и в Можайске - 20 сантиметров.
"Снежный покров продолжит расти", - подчеркнул Тишковец.
