Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Один из дронов, летевших на резиденцию Путина, нес фугасный заряд

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Один из украинских беспилотников, летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина, нес фугасный заряд весом шесть килограммов, следует из видеоролика, опубликованного МО РФ.

Всего аппаратов было 91. Все они сбиты российскими средствами.