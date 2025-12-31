https://ria.ru/20251231/snaryad-2065830735.html
Один из дронов, летевших на резиденцию Путина, нес фугасный заряд
Один из дронов, летевших на резиденцию Путина, нес фугасный заряд - РИА Новости, 31.12.2025
Один из дронов, летевших на резиденцию Путина, нес фугасный заряд
Один из украинских беспилотников, летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина, нес фугасный заряд весом шесть килограммов, следует из видеоролика,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:27:00+03:00
2025-12-31T12:27:00+03:00
2025-12-31T16:04:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065829932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef74dc14d9c3b76b8505b146583df712.jpg
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны.
2025-12-31T12:27
Один из дронов, летевших на резиденцию Путина, нес фугасный заряд
ВСУ для атаки на резиденцию Путина применили БПЛА "Чаклун-В"