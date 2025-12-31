https://ria.ru/20251231/smi-2065791074.html
В Одессе прогремели взрывы
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщает украинский "24 канал".
«
"Взрывы в Одессе", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.