МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщает украинский "24 канал".

« "Взрывы в Одессе", — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.