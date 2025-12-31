https://ria.ru/20251231/sizo-2065821605.html
Назван самый популярный продукт, заказываемый на Новый год в СИЗО в Москве
Назван самый популярный продукт, заказываемый на Новый год в СИЗО в Москве
Назван самый популярный продукт, заказываемый на Новый год в СИЗО в Москве
Самым популярным заказом для содержащихся в следственных изоляторах Москвы к Новому году стал салат "селедка под шубой", рассказали РИА Новости в компании,... РИА Новости, 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Самым популярным заказом для содержащихся в следственных изоляторах Москвы к Новому году стал салат "селедка под шубой", рассказали РИА Новости в компании, предоставляющей соответствующую услугу.
Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей.
"Селедка под шубой" - самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказ", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в компании отметили, что заказы из раздела "новогодние блюда" были доставлены в следственные изоляторы столицы 29 декабря, среди блюд также другие салаты, пироги и холодец.