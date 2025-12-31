При атаке террориста-смертника погиб сирийский военный

https://ria.ru/20251231/siriya-2065890737.html
Террорист-смертник атаковал блокпост службы безопасности в сирийском Алеппо, один человек убит, информирует сирийское государственное агентство SANA. РИА Новости, 31.12.2025
БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости.
Террорист-смертник атаковал блокпост службы безопасности в сирийском Алеппо, один человек убит, информирует сирийское государственное агентство SANA
.
"В результате самоподрыва террориста-смертника, нацеленного на полицейский патруль в районе Баб аль-Фарадж города Алеппо
, погиб один человек, несколько сотрудников внутренних сил безопасности получили ранения", - пишет агентство.