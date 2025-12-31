Рейтинг@Mail.ru
При атаке террориста-смертника погиб сирийский военный
23:38 31.12.2025 (обновлено: 23:47 31.12.2025)
При атаке террориста-смертника погиб сирийский военный
При атаке террориста-смертника погиб сирийский военный
Террорист-смертник атаковал блокпост службы безопасности в сирийском Алеппо, один человек убит, информирует сирийское государственное агентство SANA. РИА Новости, 31.12.2025
2025
При атаке террориста-смертника погиб сирийский военный

В Сирии террорист-смертник устроил взрыв у блокпоста, погиб военный

БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости. Террорист-смертник атаковал блокпост службы безопасности в сирийском Алеппо, один человек убит, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"В результате самоподрыва террориста-смертника, нацеленного на полицейский патруль в районе Баб аль-Фарадж города Алеппо, погиб один человек, несколько сотрудников внутренних сил безопасности получили ранения", - пишет агентство.
