Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 31.12.2025 (обновлено: 21:21 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/simonjan-2065883524.html
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила бойцов Вооружённых сил РФ, находящихся в зоне... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T21:08:00+03:00
2025-12-31T21:21:00+03:00
россия
маргарита симоньян
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065884292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88630d1ee7b053f705ce031a25e05c2d.jpg
https://ria.ru/20251231/putin-2065844614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила бойцов Вооружённых сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции, с Новым годом, отметив, что они сейчас являются главными людьми в стране.
2025-12-31T21:08
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065884292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_435d46bd967265ff3c4503394d2485f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, новый год
Россия, Маргарита Симоньян, Новый год
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом

Маргарита Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила бойцов Вооружённых сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции, с Новым годом, отметив, что они сейчас являются главными людьми в стране.
"Мы думаем о вас всё время, мы благодарны вам, мы переживаем за вас. Мы знаем каждую минуту, что вы на передовой, что вы не просто элита, а самая настоящая "белая кость" нашей страны, что вы вообще главные люди сейчас в нашей стране. Чем можем, помогаем. Еще сможем, еще будем помогать обязательно", - сказала Симоньян в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
В своем обращении Симоньян выразила благодарность участникам специальной военной операции и подчеркнула, что страна ими гордится.
"Просто знайте, что мы здесь в тылу душами, сердцами с вами. Гордимся вами безмерно. Любим вас, каждого из вас. Поздравляем с Новым годом. И очень желаем, чтобы в следующем году вы вернулись уже к своим семьям, чтобы все это закончилось нашей безоговорочной, абсолютной победой. И все бы вы до нее дожили, остались бы целыми невредимыми", - добавила Симоньян.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом
Вчера, 14:58
 
РоссияМаргарита СимоньянНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала