https://ria.ru/20251231/simonjan-2065883524.html
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила бойцов Вооружённых сил РФ, находящихся в зоне... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T21:08:00+03:00
2025-12-31T21:08:00+03:00
2025-12-31T21:21:00+03:00
россия
маргарита симоньян
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065884292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88630d1ee7b053f705ce031a25e05c2d.jpg
https://ria.ru/20251231/putin-2065844614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065884292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_435d46bd967265ff3c4503394d2485f0.jpg
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила бойцов Вооружённых сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции, с Новым годом, отметив, что они сейчас являются главными людьми в стране.
2025-12-31T21:08
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маргарита симоньян, новый год
Россия, Маргарита Симоньян, Новый год
Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
Маргарита Симоньян поздравила бойцов СВО с Новым годом
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила
бойцов Вооружённых сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции, с Новым годом, отметив, что они сейчас являются главными людьми в стране.
"Мы думаем о вас всё время, мы благодарны вам, мы переживаем за вас. Мы знаем каждую минуту, что вы на передовой, что вы не просто элита, а самая настоящая "белая кость" нашей страны, что вы вообще главные люди сейчас в нашей стране. Чем можем, помогаем. Еще сможем, еще будем помогать обязательно", - сказала Симоньян
в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
В своем обращении Симоньян выразила благодарность участникам специальной военной операции и подчеркнула, что страна ими гордится.
"Просто знайте, что мы здесь в тылу душами, сердцами с вами. Гордимся вами безмерно. Любим вас, каждого из вас. Поздравляем с Новым годом. И очень желаем, чтобы в следующем году вы вернулись уже к своим семьям, чтобы все это закончилось нашей безоговорочной, абсолютной победой. И все бы вы до нее дожили, остались бы целыми невредимыми", - добавила Симоньян.