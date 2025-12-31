Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2025
04:31 31.12.2025
Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь
Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2025
Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь рекомендуется выпивать не более 200-300 миллилитров шампанского с минимальным содержанием сахара, рассказала РИА Новости старший научный... РИА Новости, 31.12.2025
общество
новый год
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, новый год
Общество, Новый год
Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

РИА Новости: в новогоднюю ночь рекомендуется выпить не более 200 мл шампанского

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь рекомендуется выпивать не более 200-300 миллилитров шампанского с минимальным содержанием сахара, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова.
"Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера - 200 миллилитров для женщин и 300 - для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара", - сказала Денисова.
Открытка с шампанским и свечами - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу
27 декабря, 03:18
Диетолог также напомнила, что шампанское - газированный напиток, который быстро всасывается в кровь и может мгновенно вызывать опьянение. Денисова рекомендовала пить игристое вино только после еды, а также добавлять в него лед, чтобы снизить концентрацию алкоголя и замедлить его всасывание.
"Откупоренную накануне бутылку шампанского допить допустимо, главное - хранить ее в холодильнике и плотно закрывать, чтобы сохранить вкус и аромат", - отметила врач.
В качестве альтернативы шампанскому на Новый год Денисова назвала сухие вина, в которых мало сахара и отсутствует углекислый газ.
Новогоднее застолье - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью
27 декабря, 09:12
 
