Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь рекомендуется выпивать не более 200-300 миллилитров шампанского с минимальным содержанием сахара, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова.

"Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера - 200 миллилитров для женщин и 300 - для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара", - сказала Денисова.

Диетолог также напомнила, что шампанское - газированный напиток, который быстро всасывается в кровь и может мгновенно вызывать опьянение. Денисова рекомендовала пить игристое вино только после еды, а также добавлять в него лед, чтобы снизить концентрацию алкоголя и замедлить его всасывание.

"Откупоренную накануне бутылку шампанского допить допустимо, главное - хранить ее в холодильнике и плотно закрывать, чтобы сохранить вкус и аромат", - отметила врач.