В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T21:48:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
