В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
21:48 31.12.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
2025
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Зона регистрации пассажиров в аэропорту
Зона регистрации пассажиров в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижний Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
Саратов
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
