В аэропорту Самары задерживаются 13 рейсов

"Продолжается действие временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта "Курумоч". На вылет задержано 8 рейсов, на прилет - 5, в том числе в связи с поздним прибытием самолёта. Три рейса ушли на запасной аэродром", - уточняется в Telegram-канале самарского аэропорта.