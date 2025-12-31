https://ria.ru/20251231/samara-2065865197.html
В Самаре ограничили прием и выпуск самолетов в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
