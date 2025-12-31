https://ria.ru/20251231/samara-2065864172.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.12.2025
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
