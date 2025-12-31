Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.12.2025
17:15 31.12.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.12.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.12.2025
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
россия
самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Самарской области, сообщает МЧС России.
"Экстренная информация РСЧС: внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны! Телефон 112", - говорится в сообщении в приложении министерства.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Вчера, 16:30
 
Самарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
